Участница «Пацанок», у которой обнаружили рак, откровенно поделилась переживаниями
Несколько дней назад звезда популярного реалити поделилась с подписчиками новостью о страшном диагнозе. Врачи обнаружили у 26-летней Натальи Гончаровой опухоль в щитовидной железе. Девушка решила действовать незамедлительно из-за быстрого увеличения новообразования и сегодня рассказала в запрещенной соцсети, что уже через неделю ей предстоит операция. Несмотря ни на что, Наталья демонстрирует своим фанатам непоколебимый боевой дух и даже признается, что диагноз в корне изменил ее отношение к жизни в лучшую сторону.
«С момента как я узнала, что у меня рак, многое в сознании поменялось. Поменялись мои ценности, и это, черт возьми, перевернуло мой мир. Раньше я изнуряла себя работой, мне казалось, что, если я ничего не делаю, я упускаю возможность. Бесконечные съемки, продумывание идей, планы и проекты. Да, все это приносит свои плоды, но вечная погоня за просмотрами... Я не упускаю свою жизнь? Ответ очевиден. То, что я делаю, я бесконечно люблю, но сейчас уже нет смысла гнаться — время отстать от себя», — поделилась переживаниями Гончарова.
Девушка также прокомментировала сообщение одной из своих подписчиц, в котором та явно недоумевает, почему образ жизни бывшей пацанки совсем не изменился после обнаружения рака. Гончарова ответила, что отказ от радостей жизни не поможет ей справиться с болезнью, поэтому она старается не изменять себе и наслаждаться каждым моментом.
Ранее мы писали о том, что победительница «Новых пацанок» шокировала подписчиков фото, на которых у нее до крови разбито лицо. А также стало известно, что одна из участниц прошлого сезона проекта чудом выжила после попытки суицида.