Участница «Пацанок», у которой обнаружили рак, откровенно поделилась переживаниями

«С момента как я узнала, что у меня рак, многое в сознании поменялось. Поменялись мои ценности, и это, черт возьми, перевернуло мой мир. Раньше я изнуряла себя работой, мне казалось, что, если я ничего не делаю, я упускаю возможность. Бесконечные съемки, продумывание идей, планы и проекты. Да, все это приносит свои плоды, но вечная погоня за просмотрами... Я не упускаю свою жизнь? Ответ очевиден. То, что я делаю, я бесконечно люблю, но сейчас уже нет смысла гнаться — время отстать от себя», — поделилась переживаниями Гончарова.