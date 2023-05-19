Маша Распутина назвала напиток против старости

Маша Распутина рассказала о напитке, который помогает ей не стареть
Российская певица Маша Распутина рассказала, благодаря какому напитку ей удается выглядеть младше своего реального возраста.
Звезда российской эстрады Маша Распутина на прошлой неделе отметила свое 59-летие. В интервью изданию kp.ru именитая артистка раскрыла секрет молодости.
«Я каждый день пью по два-три литра воды и молодею. Утро начинаю с трех стаканов воды, куда добавляю перекись водорода — по 30 капель. Таким образом я укрепляю свой организм», — отметила Распутина.
Певица добавила, что весьма скромно отпраздновала день рождения. Распутина отметила его в компании мужа, дочери Лиды, а также друга семьи Кая Метова.