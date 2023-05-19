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Маша Распутина рассказала о напитке, который помогает ей не стареть

Российская певица Маша Распутина рассказала, благодаря какому напитку ей удается выглядеть младше своего реального возраста.

Маша Распутина назвала напиток против старости
© Слово и Дело

Звезда российской эстрады Маша Распутина на прошлой неделе отметила свое 59-летие. В интервью изданию kp.ru именитая артистка раскрыла секрет молодости.

«Я каждый день пью по два-три литра воды и молодею. Утро начинаю с трех стаканов воды, куда добавляю перекись водорода — по 30 капель. Таким образом я укрепляю свой организм», — отметила Распутина.

Певица добавила, что весьма скромно отпраздновала день рождения. Распутина отметила его в компании мужа, дочери Лиды, а также друга семьи Кая Метова.

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