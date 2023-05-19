Стоматолог объяснил, что не так с зубами у Джонни Деппа
Врач-стоматолог Никита Ковалёв объяснил, чем вызвано плачевное состояние улыбки Джонни Деппа, на которое обратили внимание зрители после открытия Каннского кинофестиваля. Об этом пишет «Почему болит».
«Если присмотреться, на них очень много налёта, потому что актёр увлекается сигарами. <...> На верхних, центральных и на нижних зубах очень много кариеса и сколов», — отметил врач.
По словам Ковалёва, теперь Депп не сможет обойтись без установки протезов.
После 14-часового совещания присяжные признали актрису Эмбер Хёрд виновной в клевете на своего мужа Джонни Деппа.