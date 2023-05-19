Стоматолог объяснил, что не так с зубами у Джонни Деппа

Врач-стоматолог Никита Ковалёв объяснил, чем вызвано плачевное состояние улыбки Джонни Деппа, на которое обратили внимание зрители после открытия Каннского кинофестиваля. Об этом пишет «Почему болит».

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«Если присмотреться, на них очень много налёта, потому что актёр увлекается сигарами. <...> На верхних, центральных и на нижних зубах очень много кариеса и сколов», — отметил врач.

По словам Ковалёва, теперь Депп не сможет обойтись без установки протезов.