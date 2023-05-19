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Певица Глюкоза предположила, что у нее начался кризис среднего возраста

Певица Глюкоза написала в Instagram(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подозревает у себя начало кризиса среднего возраста.

Певица Глюкоза предположила, что у нее начался кризис среднего возраста
© Газета.Ru

"Идет к концу мой год, могу сказать он был не простым. Не все получалось, многое казалось абсурдным, да и я почувствовала в себе новые абсолютно черты! Как будто платье, которое я носила, стало мало, а новое я еще не нашла! Некоторые говорят, что это кризис среднего возраста", - предположила Глюкоза.

Исполнительница отметила, что на фоне изменений в своем мировоззрении решила обратиться к психологу, которой помог бы переосмыслить приоритеты. По словам Глюкозы, ей удалось прислушаться к себе только после того, как звезда отправилась на отдых в одиночестве.

"В кутерьме семьи, детей, работы, стрессов я совершенно не понимала, чего я хочу и люблю! Могу сказать, что сейчас я новый бутон, которому еще предстоит раскрыться! Намечены новые горизонты и мечты, а главное — сейчас я чувствую, как круто находить новую себя", - резюмировала Глюкоза.

Ранее Глюкоза трогательно поздравила дочь Рей с 16-летием.

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