Певица Глюкоза предположила, что у нее начался кризис среднего возраста
Певица Глюкоза написала в Instagram(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что подозревает у себя начало кризиса среднего возраста.
"Идет к концу мой год, могу сказать он был не простым. Не все получалось, многое казалось абсурдным, да и я почувствовала в себе новые абсолютно черты! Как будто платье, которое я носила, стало мало, а новое я еще не нашла! Некоторые говорят, что это кризис среднего возраста", - предположила Глюкоза.
Исполнительница отметила, что на фоне изменений в своем мировоззрении решила обратиться к психологу, которой помог бы переосмыслить приоритеты. По словам Глюкозы, ей удалось прислушаться к себе только после того, как звезда отправилась на отдых в одиночестве.
"В кутерьме семьи, детей, работы, стрессов я совершенно не понимала, чего я хочу и люблю! Могу сказать, что сейчас я новый бутон, которому еще предстоит раскрыться! Намечены новые горизонты и мечты, а главное — сейчас я чувствую, как круто находить новую себя", - резюмировала Глюкоза.
Ранее Глюкоза трогательно поздравила дочь Рей с 16-летием.