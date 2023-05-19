Певица Глюкоза предположила, что у нее начался кризис среднего возраста

"Идет к концу мой год, могу сказать он был не простым. Не все получалось, многое казалось абсурдным, да и я почувствовала в себе новые абсолютно черты! Как будто платье, которое я носила, стало мало, а новое я еще не нашла! Некоторые говорят, что это кризис среднего возраста", - предположила Глюкоза.