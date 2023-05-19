Артистка Ольга Остроумова стала бабушкой в пятый раз

"Они все меня зовут бабуля. Мне это очень нравится. Со всеми я, конечно, нянчилась. Сейчас, конечно, очень плотно работаю - в театре у меня три спектакля, четвертый репетирую. То есть занятость достаточно большая, да и сил меньше, и здоровья", - рассказала Остроумова.