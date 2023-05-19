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Артистка Ольга Остроумова стала бабушкой в пятый раз

Актриса Ольга Остроумова сообщила в беседе с aif.ru о рождении внучки. Остроумова отметила, что внучка появилась на свет три месяца назад. Девочку назвали Этери.

Артистка Ольга Остроумова стала бабушкой в пятый раз
© Газета.Ru

По словам актрисы, ее дочь Ольга уже вернулась в театр, где продолжает выступать. Она уточнила, что их близкая знакомая медсестра помогает дочери с уходом за ребенком. Остроумова призналась, что доверяет женщине и раньше часто советовалась с ней по любому поводу. Остроумова добавила, что ей нравится быть бабушкой.

Она уточнила, что у нее теперь пятеро внуков. Двое детей у дочери Ольги, и трое у сына Михаила.

"Они все меня зовут бабуля. Мне это очень нравится. Со всеми я, конечно, нянчилась. Сейчас, конечно, очень плотно работаю - в театре у меня три спектакля, четвертый репетирую. То есть занятость достаточно большая, да и сил меньше, и здоровья", - рассказала Остроумова.

Ранее Ольга Остроумова встретит юбилей в роли пациентки дома престарелых. Она выступит в спектакле "Соло для часов с боем" Павла Пархоменко.

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