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Визажистка Гоар Аветисян показала фигуру в коротком топе после новостей о некрозе

Блогерша и визажистка Гоар Аветисян опубликовала фотографии в топе после рассказа о некрозе. Снимками она поделилась в социальных сетях. Несколько дней назад Гоар Аветисян пожаловалась, что после операции рана на груди плохо заживала.

Гоар Аветисян показала фигуру в коротком топе после новостей о некрозе
© Газета.Ru

В итоге начался некроз — отмирание жировой ткани груди. На теле блогерши образовалась глубокая дыра. Визажистка призналась, что в один момент начала заедать стресс. В итоге она поправилась на 5 кг. Спустя несколько дней она опубликовала серию фотографий, на которых позировала в коротком топе и юбке.

Гоар Аветисян показала фигуру после изменений, вызванных операцией. В марте 29-летняя Гоар Аветисян перенесла пластическую операцию по уменьшению груди. Визажистка жаловалась подписчикам, что один из швов заживает очень медленно и приносит ей дискомфорт.

Гоар Аветисян добавила, что продолжает ходить на осмотры и перевязки и поблагодарила подписчиков за поддержку. Ранее сообщалось, что визажистка Гоар Аветисян показала фигуру после пластической операции.

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