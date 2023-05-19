Гоар Аветисян показала фигуру в коротком топе после новостей о некрозе

Блогерша и визажистка Гоар Аветисян опубликовала фотографии в топе после рассказа о некрозе. Снимками она поделилась в социальных сетях. Несколько дней назад Гоар Аветисян пожаловалась, что после операции рана на груди плохо заживала.

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В итоге начался некроз — отмирание жировой ткани груди. На теле блогерши образовалась глубокая дыра. Визажистка призналась, что в один момент начала заедать стресс. В итоге она поправилась на 5 кг. Спустя несколько дней она опубликовала серию фотографий, на которых позировала в коротком топе и юбке.

Гоар Аветисян показала фигуру после изменений, вызванных операцией. В марте 29-летняя Гоар Аветисян перенесла пластическую операцию по уменьшению груди. Визажистка жаловалась подписчикам, что один из швов заживает очень медленно и приносит ей дискомфорт.