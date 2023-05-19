Бородина впервые высказалась о своем новом мужчине

Телеведущая Ксения Бородина дала понять, что Курбан Омаров в прошлом. Она уже нашла себе нового избранника.

© Вечерняя Москва

Звезда «Дома-2» призналась, что не выставляет свои новые отношения напоказ. При этом ей хорошо с избранником.

— Я проживала период, когда принимала цветы в огромном количестве. И сделала выбор в пользу человека, который просто дал колоссальную поддержку, плечо, то что мне было очень необходимо. Больше душевности в этом во всем, — рассказала Бородина в интервью YouTube-каналу «Марк Бартон».

Ксения Бородина два года назад развелась с Курбаном Омаровым. От брака с бизнесменом она растит дочку Теону, а также воспитывает старшую наследницу Марусю, которая родилась от первого супруга. По словам звезды, сам Омаров очень редко видится с детьми.