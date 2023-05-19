Рита Дакота удивилась, узнав, что Сахалин - остров

Белорусско-российская певица Маргарита Герасимович, известная как Рита (или Рыта) Дакота, повеселила интернет своим географическим кругозором.

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Звезда шоу-биза поделилась в запрещённой в РФ социальной сети удивительной новостью о том, что Сахалин, оказывается, остров. Причём этот шокирующий факт настиг несчастную только в самолёте,который следовал в Хабаровск.

Планируя быстро добраться на собственный концерт в Южно-Сахалинск, она обратилась с вопросом к соседу, и тот вывалил на голову бедняге неприятную информацию. В результате она осознала, что концерт оказался под угрозой срыва.

В качестве доказательства открытия Рита выложила в блоге карту.