Рита Дакота удивилась, узнав, что Сахалин - остров

Концерт Риты Дакоты оказался под угрозой срыва: она не знала, что Сахалин - остров
Белорусско-российская певица Маргарита Герасимович, известная как Рита (или Рыта) Дакота, повеселила интернет своим географическим кругозором.
Звезда шоу-биза поделилась в запрещённой в РФ социальной сети удивительной новостью о том, что Сахалин, оказывается, остров. Причём этот шокирующий факт настиг несчастную только в самолёте,который следовал в Хабаровск.
Планируя быстро добраться на собственный концерт в Южно-Сахалинск, она обратилась с вопросом к соседу, и тот вывалил на голову бедняге неприятную информацию. В результате она осознала, что концерт оказался под угрозой срыва.
В качестве доказательства открытия Рита выложила в блоге карту.
Напомним, в прошлом году 20-летний блогер Даня Милохин продемонстрировал ещё большую осведомлённость, признавшись, что вообще слышит о Сахалине впервые.