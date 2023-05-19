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Меган Фокс вышла в свет в прозрачном платье с глубоким декольте

Американская актриса Меган Фокс появилась на вечеринке спортивного журнала Sports Illustrated в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Меган Фокс вышла в прозрачном платье с декольте
© Lenta.ru

37-летняя знаменитость вышла в свет вместе со своим женихом, рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Для мероприятия Фокс выбрала прозрачное платье люксового бренда LaQuan Smith, оформленное глубоким декольте и облегающей атласной юбкой. На размещенных кадрах видно, что на звезде фильма «Тело Дженнифер» отсутствует бюстгальтер.

Образ артистки дополнил макияж с акцентом на натуральность. Так, визажисты нанесли на глаза светло-коричневые тени, а на губы — розовый блеск. Что касается волос, то стилисты решили окрасить их в каштановый цвет и выпрямить.

Ранее Меган Фокс приняла участие в фотосессии для журнала Sports Illustrated. Знаменитость снялась для обложки глянца в платье, выполненном в виде цепей, которые демонстрировали ее голое тело. Модель запечатлели сидящей в океане с распущенными волосами.

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