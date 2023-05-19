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Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова честно ответила, вернется ли к отцу своих близнецов

Несколько месяцев назад звезды скандального проекта сообщили о том, что больше вместе не живут. Но Мондезир Свет-Амур так часто появлялся в сторис у Юлии Ефременковой, что поклонники пары были уверены: влюбленные просто повздорили, это временно. Сегодня блогерша развеяла их надежды, честно ответив на вопрос, сможет ли вернуться к прежним отношениям с экс-возлюбленным.

Звезда «Дома-2» ответила, вернется ли к отцу своих близнецов
© Super.ru

«Воссоединение семьи возможно?» — напрямую спросил подписчик. Формулировка звезде телестройки не понравилась. Она отметила, что семьей с Мондезиром они останутся на всю жизнь, поскольку они родители двух мальчиков. А вот что касается воссоединения, дала четкий и вполне понятный ответ: «Его быть не может, каждый из нас пошел своей дорогой». Юля подчеркнула, что ей удалось сохранить хорошие отношения со всеми своими бывшими, потому что она открыта к общению с ними. Разумеется, если есть отдача.

Мондезир, к слову, тоже до сих пор комментирует отношения с Юлей. Недавно он рассказал, кто, по его мнению, виноват в их расставании. И тоже, как и его бывшая, сделал это без прикрас и лишних эмоций. Роману Капаклы и Марине Африкантовой есть чему у коллег по проекту поучиться.

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