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48-летняя Яна Рудковская показала фигуру в купальнике

Яна Рудковская, музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала фото в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

48-летняя Рудковская показала фигуру в купальнике
© Газета.Ru

48-летняя бизнесвумен отдыхает с семьей на Мальдивах. На снимке продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко сидит в лодке посреди Индийского океана. Перед камерой она позировала в зеленом купальнике.

«Яна, шикарно выглядите», «Вы такая красивая», «Ваша фигура — произведение искусства», «Вы — королева Мальдив», «Какая вы красотка, просто бомба», «Красивая девушка в красивом месте», — написали пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось, что Рудковская отреагировала на первую за долгое время публикацию Костомарова. Ранее Костомаров впервые за долгое время опубликовал сообщение в социальной сети, в котором поблагодарил всех за поддержку в процессе восстановления после тяжелой болезни. О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января.

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