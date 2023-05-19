Певец Александр Серов все еще держит обиду на бывшую жену
Известный российский певец Александр Серов стал гостем шоу "Жизнь и судьба" и поделился подробностями личной жизни. Об этом пишет "Газета.ru".
Как признался артист, он все еще обижается на свою бывшую жену Елену Стебеневу.
"С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида — тяжелый камень у меня на душе", — рассказал Александр Серов.
Напомним, что брак Александра и Елены продлился 19 лет. Они познакомились, когда девушка пришла на кастинг к клипу на песню исполнителя. Но в 2020 году их союз распался. Общая дочь Мишель также успела пожаловаться прессе на то, что находится между родителями как между двух огней.