Чурикова раскритиковала выступление дочери Салтыкова

Яна Чурикова раскритиковала выступление дочери Виктора Салтыкова Ани на «Фабрике звезд»
Яна Чурикова высказала критику в адрес участия дочери Виктора Салтыкова, Ани Мун, в шоу “Новая Фабрика звезд”.
Аня Мун, являющаяся дочерью Виктора Салтыкова и Ирины Метлиной, присоединилась к проекту под руководством Дробыша. В то время Чурикова работала менеджером на телеканале MTV и не была причастна к данному проекту.
Ведущая призналась, что не следила за эфирами шоу. Она увидела только одно выступление Ани и осталась крайне разочарована.
“Один раз видела Аню и ‘Иванушки International’. Было не очень”, – вспоминает Чурикова.
Ее возмутило то, что Мун не была знакома с такой популярной группой 90-х, как “Иванушки International”.
“Аня, ‘Иванушки International’ – это легенды, как The Rolling Stones”, – удивилась ведущая “Голоса”.
В поддержку Ани выступила Гузель Хасанова, которая объяснила неудачу Мун следующим образом:
“Аня только что приехала из Лондона, она выросла там, в другом мире, и российская поп-индустрия ей далека. Она слушала другую музыку”.