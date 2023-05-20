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Яна Чурикова раскритиковала выступление дочери Виктора Салтыкова Ани на «Фабрике звезд»

Яна Чурикова высказала критику в адрес участия дочери Виктора Салтыкова, Ани Мун, в шоу “Новая Фабрика звезд”.

Чурикова раскритиковала выступление дочери Салтыкова
© FBM.ru

Аня Мун, являющаяся дочерью Виктора Салтыкова и Ирины Метлиной, присоединилась к проекту под руководством Дробыша. В то время Чурикова работала менеджером на телеканале MTV и не была причастна к данному проекту.

Ведущая призналась, что не следила за эфирами шоу. Она увидела только одно выступление Ани и осталась крайне разочарована.

“Один раз видела Аню и ‘Иванушки International’. Было не очень”, – вспоминает Чурикова.

Ее возмутило то, что Мун не была знакома с такой популярной группой 90-х, как “Иванушки International”.

“Аня, ‘Иванушки International’ – это легенды, как The Rolling Stones”, – удивилась ведущая “Голоса”.

В поддержку Ани выступила Гузель Хасанова, которая объяснила неудачу Мун следующим образом:

“Аня только что приехала из Лондона, она выросла там, в другом мире, и российская поп-индустрия ей далека. Она слушала другую музыку”.

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