60-летняя Свиридова показала лицо без макияжа и фильтров

60-летняя Алена Свиридова показала лицо без макияжа и фильтров
Селфи-видео без макияжа и фильтров опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 60-летняя певица Алена Свиридова. Она сняла себя на московской улице.
«Доброе утро, мой любимый город. На меня только что сел воробей, можете себе представить? Но сразу улетел. Наверно, принял меня за дерево», — рассказала в сторис Свиридова, одетая в черные толстовку и куртку.
На днях певица прилетела из путешествия по Италии и сразу же вернулась к концертной деятельности. Вечером в четверг, 18 мая, она выступила в Санкт-Петербурге, а утром в пятницу уже вновь была в Москве.
«Я рада, что у меня такая чудесная профессия, я люблю в ней все, в том числе переезды. Даже если устаю, все равно люблю. Счастье реально в труде, хоть и звучит это не очень романтично», — поделилась артистка с подписчиками.
Ранее Свиридова опубликовала селфи без фильтров из отпуска в Италии.