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60-летняя Алена Свиридова показала лицо без макияжа и фильтров

Селфи-видео без макияжа и фильтров опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 60-летняя певица Алена Свиридова. Она сняла себя на московской улице.

60-летняя Свиридова показала лицо без макияжа и фильтров
© Мослента

«Доброе утро, мой любимый город. На меня только что сел воробей, можете себе представить? Но сразу улетел. Наверно, принял меня за дерево», — рассказала в сторис Свиридова, одетая в черные толстовку и куртку.

На днях певица прилетела из путешествия по Италии и сразу же вернулась к концертной деятельности. Вечером в четверг, 18 мая, она выступила в Санкт-Петербурге, а утром в пятницу уже вновь была в Москве.

«Я рада, что у меня такая чудесная профессия, я люблю в ней все, в том числе переезды. Даже если устаю, все равно люблю. Счастье реально в труде, хоть и звучит это не очень романтично», — поделилась артистка с подписчиками.

Ранее Свиридова опубликовала селфи без фильтров из отпуска в Италии.

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