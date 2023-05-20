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55-летняя Карла Бруни показала стройные ноги в мини-платье на красной дорожке Канн

Супермодель, певица, жена экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни произвела фурор на Каннском кинофестивале. Фотографии с ней появились в фотобанке Global Look Press.

55-летняя Бруни показала стройные ноги в мини-платье
© Газета.Ru

55-летняя Карла Бруни посетила премьеру фильма «Зона интересов», состоявшуюся в минувшую пятницу, 19 мая, на Лазурном Берегу. Супермодель вышла на красную ковровую дорожку в кастомном платье Celine. Короткое платье-бюстье с расшитом пайетками верхом и струящимся шлейфом дополнили босоножки на шпильке Aquazzura и украшения Chopard.

Наряд подчеркнул фигуру бывшей первой леди Франции, в том числе ее длинные и стройные ноги.

Несмотря на возраст, Карла Бруни продолжает оставаться востребованной моделью. В сентябре прошлого года она вышла на подиум вместе с Наоми Кэмпбелл во время показа Tod's на Неделе моды в Милане, а затем снялась топлес для декабрьского номера журнала Elle.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Карла Бруни посетила Met Gala.

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