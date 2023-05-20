$79.91-0.1386.28-0.22

Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным на Каннском кинофестивале

Уже несколько месяцев ходят слухи о романе Дуа Липы с бывшим бойфрендом другой поп-звезды — ее заклятой подруги Риты Оры. С французским режиссером Роменом Гаврасом певицу заметили еще в феврале, но тогда из доказательств была лишь их совместная поездка на такси — не густо. Зато теперь папарацци есть чем поживиться: красотка подтвердила все догадки, выйдя с новым возлюбленным на дорожку Каннского фестиваля.

Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным
© Super.ru

На премьере фильма «Король улиц» 27-летняя Дуа блистала в роскошном черном платье Celine by Hedi Slimane с нескромными разрезами, а ее 41-летний спутник буквально не отрывал от своей пассии рук и взгляда. Что ж, его можно понять! Подозреваем, где-то грустно всплакнул младший из клана Хадид: с Анваром певица встречалась больше двух лет. И брат Беллы и Джиджи, похоже, до сих пор не отошел от их разрыва. По крайней мере с новыми девушками на красных дорожках он замечен не был.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий