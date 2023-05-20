Дуа Липа впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Уже несколько месяцев ходят слухи о романе Дуа Липы с бывшим бойфрендом другой поп-звезды — ее заклятой подруги Риты Оры. С французским режиссером Роменом Гаврасом певицу заметили еще в феврале, но тогда из доказательств была лишь их совместная поездка на такси — не густо. Зато теперь папарацци есть чем поживиться: красотка подтвердила все догадки, выйдя с новым возлюбленным на дорожку Каннского фестиваля.

На премьере фильма «Король улиц» 27-летняя Дуа блистала в роскошном черном платье Celine by Hedi Slimane с нескромными разрезами, а ее 41-летний спутник буквально не отрывал от своей пассии рук и взгляда. Что ж, его можно понять! Подозреваем, где-то грустно всплакнул младший из клана Хадид: с Анваром певица встречалась больше двух лет. И брат Беллы и Джиджи, похоже, до сих пор не отошел от их разрыва. По крайней мере с новыми девушками на красных дорожках он замечен не был.