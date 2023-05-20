$79.91-0.1386.28-0.22

Певица Ольга Бузова рассказала, почему сбежала из дома в 17 лет

Когда певице Ольге Бузовой было 17 лет, она ушла из дома ради отношений с человеком, которого сейчас может не быть в живых. Эта история частично перекликается с сюжетом клипа артистки "Верни", рассказала Бузова каналу "Жара TV".

Бузова рассказала, почему сбежала из дома в 17 лет
© РИА Новости

В клипе героиня артистки попадает в в девяностые, где начинает встречаться с молодым человеком. Они становятся парой и привязываются друг к другу, однако на парня нападают бандиты.

По словам Ольги Бузовой, у нее была любовь, которая возникла с первого взгляда, заставляла скитаться по съемным квартирам, но вспоминается как один из важных периодов жизни. Ради этого романа девушка в 17 лет ушла из дома.

Мачеха певицы Ольги Бузовой рассказала об отношениях с падчерицей

Поп-певица не назвала имени избранника, о котором рассказывала. Она предполагает, что его нет в живых, поскольку пыталась найти его и не смогла. Бузова также отметила, что идет работа над второй частью клипа.

Ранее Ольга Бузова напомнила бывшему о его изменах.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий