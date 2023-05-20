Бузова рассказала, почему сбежала из дома в 17 лет

Когда певице Ольге Бузовой было 17 лет, она ушла из дома ради отношений с человеком, которого сейчас может не быть в живых. Эта история частично перекликается с сюжетом клипа артистки "Верни", рассказала Бузова каналу "Жара TV".

В клипе героиня артистки попадает в в девяностые, где начинает встречаться с молодым человеком. Они становятся парой и привязываются друг к другу, однако на парня нападают бандиты.

По словам Ольги Бузовой, у нее была любовь, которая возникла с первого взгляда, заставляла скитаться по съемным квартирам, но вспоминается как один из важных периодов жизни. Ради этого романа девушка в 17 лет ушла из дома.

Поп-певица не назвала имени избранника, о котором рассказывала. Она предполагает, что его нет в живых, поскольку пыталась найти его и не смогла. Бузова также отметила, что идет работа над второй частью клипа.