Певица Наталья Подольская вспомнила детство в ее с сестрой-двойняшкой день рождения. Соответствующая публикация появилась в личном блоге артистки в социальных сетях.

По словам Подольской, они с сестрой Юлианой были очень дружны, хотя и дрались "как все":

"Я тырила у нее вещи, она меня "убивала".

Когда девушкам исполнилось 16, они поняли, что друг для друга всегда будут самыми дорогими людьми. У них почти одновременно начались первые отношения, с разницей в два месяца родились дети, которым Юлиана и Наталья тоже объясняют, как важны братья и сестры.