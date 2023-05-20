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Певица Наталья Подольская вспомнила, из-за чего дралась с сестрой-двойняшкой

Певица Наталья Подольская вспомнила детство в ее с сестрой-двойняшкой день рождения. Соответствующая публикация появилась в личном блоге артистки в социальных сетях.

По словам Подольской, они с сестрой Юлианой были очень дружны, хотя и дрались "как все":

"Я тырила у нее вещи, она меня "убивала".

Когда девушкам исполнилось 16, они поняли, что друг для друга всегда будут самыми дорогими людьми. У них почти одновременно начались первые отношения, с разницей в два месяца родились дети, которым Юлиана и Наталья тоже объясняют, как важны братья и сестры.

Певица Наталья Подольская и телеведущая Регина Тодоренко выложили совместное фото в бикини

Ранее сестра Федора Бондарчука отказалась с ним сотрудничать.

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