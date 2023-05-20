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Певица Маша Распутина раскрыла секрет молодости

Артистке Маше Распутиной недавно стукнуло 59 лет, однако она совершенно не выглядит на свой возраст. В беседе с Teleprogramma.pro она раскрыл секрет своей молодости.

Помимо практики йоги и медитации, исполнительница прибегает к нетрадиционным методам, хотя их эффективность не подтверждена исследованиями. Ежедневно Маша готовит специальный раствор.

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В своей регулярной рутине она начинает утро с трех стаканов воды, к которой добавляет 30 капель перекиси водорода. Артистка верит, что это помогает укрепить ее организм и защитить его от заболеваний и вирусов.

Ранее мы писали о том, что 81-летняя телеведущая рассказала, как ей удается сохранять молодость.

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