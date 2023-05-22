Ольга Бузова призналась, что не занималась любовью два года

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире "Шоу Воли" на ТНТ рассказала, когда в последний раз занималась сексом. По словам артистки, интим не основная составляющая ее жизни.
"Был последний раз в 2021 году. Для меня секс не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах", - призналась Бузова.
Певица поделилась, что не понимает, почему в личной жизни ее преследуют неудачи. По словам Бузовой, она старается не зацикливаться на этом и посвящает свободное время общению с близкими.
"Любви — нет. Причина? Боятся, может, власть мою. Одна я уже два года и три месяца", — отметила телеведущая.