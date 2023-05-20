Телеведущая Анфиса Чехова планирует похудеть на три килограмма, чтобы носить короткие юбки. Об этом она сообщила в личном блоге в социальных сетях.

Чехова пояснила, что комфортно чувствует себя в своем весе, который обычно находится в промежутке от 58 до 61 килограмма. Тем не менее, ей хочется носить короткие юбки летом, а ноги выглядят эффектнее, на взгляд Анфисы, когда ее вес чуть ниже.