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"Мне нравится быть доской": певица Полина Гагарина высказалась о своей груди

В подкасте "Ниче святого!" певица Полина Гагарина отметила, что она любит свою маленькую грудь и никогда не пыталась делать ее визуально более внушительной, даже в школе.

Артистка извинилась перед теми, у кого есть пышная и большая грудь, и сказала, что она очень довольна своей маленькой грудью. Полина также рассказала, что во время беременностей ее грудь увеличивалась до нереальных размеров, и это было для нее неудобно, некомфортно и тяжело.

Полина Гагарина: биография, карьера и личная жизнь

Она добавила, что большая грудь не подходит ей. "Мне идет быть доской, и мне нравится быть доской", — заявила певица.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина показала себя без макияжа.

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