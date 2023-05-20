В подкасте "Ниче святого!" певица Полина Гагарина отметила, что она любит свою маленькую грудь и никогда не пыталась делать ее визуально более внушительной, даже в школе.

Артистка извинилась перед теми, у кого есть пышная и большая грудь, и сказала, что она очень довольна своей маленькой грудью. Полина также рассказала, что во время беременностей ее грудь увеличивалась до нереальных размеров, и это было для нее неудобно, некомфортно и тяжело.

Она добавила, что большая грудь не подходит ей. "Мне идет быть доской, и мне нравится быть доской", — заявила певица.