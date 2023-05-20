Блогер Ида Галич призналась, что прервала отношения с бывшим возлюбленным
Телеведущая, блогер Ида Галич решилась сократить общение с бывшим партнером. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.
Галич рассказала, что ее отношения с бывшим молодым человеком на паузе ровно неделю. До этого они полгода считали себя парой, а потом год продолжали быть вместе:
"Не встречались" мы круче, чем встречались. Никаких обязательств, никакой ответственности и взглядов в будущее, но все время где-то рядом".
Ни имя бывшего возлюбленного, ни детали отношений Ида Галич не раскрывает.