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Блогер Ида Галич призналась, что прервала отношения с бывшим возлюбленным

Телеведущая, блогер Ида Галич решилась сократить общение с бывшим партнером. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Галич призналась, что прервала отношения с бывшим возлюбленным
© РИА Новости

Галич рассказала, что ее отношения с бывшим молодым человеком на паузе ровно неделю. До этого они полгода считали себя парой, а потом год продолжали быть вместе:

"Не встречались" мы круче, чем встречались. Никаких обязательств, никакой ответственности и взглядов в будущее, но все время где-то рядом".

Ни имя бывшего возлюбленного, ни детали отношений Ида Галич не раскрывает.

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Ранее Ида Галич отказалась от роли ведущей из-за проблем с психикой.

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