Гарри Стайлс встречается с известной моделью

Мы, признаться, уже не успеваем следить за любовными похождениями Гарри Стайлса и Эмили Ратаковски, поэтому надеялись, что они наконец остановятся друг на друге. Но, видимо, не судьба. Только фанаты певца успели отойти от его жарких поцелуев с Эмили в Токио, как выяснилось, что у их кумира новая возлюбленная. По сообщению главного рассадника всех селебрити-слухов — Инстаграм*-аккаунта Deuxmoi — на этот раз хитмейкера заинтересовала супермодель Кэндис Свейнпол. Мы бы пропустили сплетню мимо ушей, если бы не многочисленные инсайдеры, которые тут же кинулись подтверждать сочную новость. Так, источник газеты The Sun утверждает, что 29-летний музыкант действительно сблизился с 34-летней южноафриканской красавицей.

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«Гарри — одна из крупнейших мировых звезд музыки, поэтому неудивительно, что супермодели выстраиваются в очередь, чтобы встречаться с ним», — говорит аноним.

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Да никто, собственно говоря, и не удивляется: в конце концов, экс-участник One Direction — ловелас со стажем. Достаточно сказать, что Кэндис станет уже седьмой моделью Victoria’s Secret в его послужном списке. До этого у Гарри были отношения разной степени недолговечности с Сарой Сампайо, Джорджией Фаулер, Кендалл Дженнер, Надин Леопольд, Карой Делевинь, ну и совсем недавно с Эмили Ратаковски.

Что же касается Кэндис, то ее связывали длительные отношения с коллегой по подиуму — бразильцем Германом Николи. Они познакомились в Париже, когда ей было 17, а ему 23, и немедленно начали встречаться. В августе 2015-го они объявили о помолвке, через год у них родился первый сын Анака. Однако уже в 2018-м, спустя полгода после появления на свет второго сына Ариэля, Кэндис и Герман неожиданно рассталась. Что ж, Гарри хотя бы не придется волноваться о ревнивом «бывшем», как в случае с Оливией Уайлд и Джейсоном Судейкисом. Ну а нам остается только дождаться первых совместных фото новой горячей парочки. Подозреваем, что все тайное станет явным довольно быстро — в конце концов, долго сохранять интригу совсем не в стиле Гарри.