Светлана Бондарчук рассказала, сколько алкоголя выпивает за вечер
Светлана Бондарчук, телеведущая и модель, рассказала о том, сколько выпивает спиртного за один вечер. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Бондарчук отвечала на вопросы поклонников. Один из комментаторов спросил ее о том, сколько бокалов спиртного она может выпить за вечер.
Звезда ответила, что количество зависит от типа алкогольного напитка. Так, если она выпивает шампанское, то может это сделать в количестве одной бутылки. В случае с коктейлем "Негрони" это будет два бокала.
"К третьему уже будет вопрос. Но в целом я крепкая", — заявила звезда.
Ранее сообщалось, что Аффлек перестал обвинять экс-супругу в своем алкоголизме.