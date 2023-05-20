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Светлана Бондарчук рассказала, сколько алкоголя выпивает за вечер

Светлана Бондарчук, телеведущая и модель, рассказала о том, сколько выпивает спиртного за один вечер. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Бондарчук рассказала, сколько алкоголя выпивает за вечер
© РИА Новости

Бондарчук отвечала на вопросы поклонников. Один из комментаторов спросил ее о том, сколько бокалов спиртного она может выпить за вечер.

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Звезда ответила, что количество зависит от типа алкогольного напитка. Так, если она выпивает шампанское, то может это сделать в количестве одной бутылки. В случае с коктейлем "Негрони" это будет два бокала.

"К третьему уже будет вопрос. Но в целом я крепкая", — заявила звезда.

Ранее сообщалось, что Аффлек перестал обвинять экс-супругу в своем алкоголизме.

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