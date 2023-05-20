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Актер Илья Любимов рассказал, что специально провоцировал скандалы с женой Екатериной Вилковой

Актер Илья Любимов специально устраивал скандалы с женой, актрисой Екатериной Вилковой, потому что ему всегда мало близости с ней. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Любимов рассказал, что специально провоцировал скандалы с женой
© Соцсети

По словам актера, ссор и разногласий в привычном понимании у них с женой не возникает. За 10 лет брака было всего три конфликта, начинал которые он сам:

"Скажу по секрету, просто мне мало секса с женой всегда. У нас все в порядке с этим. Но жена у меня невероятная, красивая, и она меня так возбуждает… Мне было необходимо, чтобы она не просто была рядом, а быстро дала мне все, что я хочу".

Екатерина Вилкова говорила, что перед свадьбой они с Ильей Любимовым отказывались от секса на год. Предложил это Любимов, поскольку он священнослужитель и глубоко верующий человек.

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