Актер Илья Любимов рассказал, что специально провоцировал скандалы с женой Екатериной Вилковой
Актер Илья Любимов специально устраивал скандалы с женой, актрисой Екатериной Вилковой, потому что ему всегда мало близости с ней. Об этом он рассказал в YouTube-шоу "Света вокруг света".
По словам актера, ссор и разногласий в привычном понимании у них с женой не возникает. За 10 лет брака было всего три конфликта, начинал которые он сам:
"Скажу по секрету, просто мне мало секса с женой всегда. У нас все в порядке с этим. Но жена у меня невероятная, красивая, и она меня так возбуждает… Мне было необходимо, чтобы она не просто была рядом, а быстро дала мне все, что я хочу".
Екатерина Вилкова говорила, что перед свадьбой они с Ильей Любимовым отказывались от секса на год. Предложил это Любимов, поскольку он священнослужитель и глубоко верующий человек.
Ранее "Рамблер" рассказывал о скандалах Ксении Бородиной.