Любимов рассказал, что специально провоцировал скандалы с женой

"Скажу по секрету, просто мне мало секса с женой всегда. У нас все в порядке с этим. Но жена у меня невероятная, красивая, и она меня так возбуждает… Мне было необходимо, чтобы она не просто была рядом, а быстро дала мне все, что я хочу".