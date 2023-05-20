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55 минут назад

Лариса Долина рассказала, что Анжелика Варум страдает морской болезнью

Газета.Ruиещё 1

Певица Анжелика Варум рано уехала с творческого вечера воспитанников Ларисы Долиной, который проходил на корабле, из-за морской болезни. Как сообщает сайт mk.ru, об этом рассказала Долина.

Долина рассказала, что Варум страдает морской болезнью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Она отрепетировала и уехала, потому что не выносит качку, — сообщила артистка. — Она сядет на первой остановке: споет и выйдет. У меня была тоже морская болезнь. Но я от нее, кстати, к счастью, избавилась».

Отмечается, что Варум и ее супруг Леонид Агутин пришли на мероприятие одними из первых, чтобы проверить звук. Затем певица покинула корабль и пропустила большую часть выступлений из-за недуга, а на одной из остановок вновь пришла на судно.

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Брак супруги заключили в 2000 году. У пары есть общая дочь – Елизавета Мария, которая родилась в 1999 году. Девушка уже много лет живет в США.

Леонид Агутин не раз признавался, что был на грани развода с Анжеликой Варум. В 2011 году артист изменил своей супруге, однако та простила его.

Звёзды,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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