Тимати «застукали» в компании незнакомки в ночном клубе столицы

Известный репер Тимати и его 19-летняя возлюбленная Валентина Иванова находятся в отношениях больше года. Влюбленные часто публикуют фотографии в соцсетях, где выглядят счастливыми.
Поговаривают даже, что они хотят пожениться.
Недавно певец вернулся с отдыха на Мальдивах обратно в столицу, где посетил один из ночных клубов без сопровождения возлюбленной.
Однако реперу скучать не пришлось, он был замечен в компании незнакомой девушки, с которой, как пишут журналисты «СтарХита», мужчина танцевал, обнимался и всячески флиртовал.