Тимати «застукали» в компании незнакомки в ночном клубе столицы

Известный репер Тимати и его 19-летняя возлюбленная Валентина Иванова находятся в отношениях больше года. Влюбленные часто публикуют фотографии в соцсетях, где выглядят счастливыми.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Поговаривают даже, что они хотят пожениться.

Недавно певец вернулся с отдыха на Мальдивах обратно в столицу, где посетил один из ночных клубов без сопровождения возлюбленной.