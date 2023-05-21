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1 час назад

Тимати «застукали» в компании незнакомки в ночном клубе столицы

runews24.ruиещё 1

Известный репер Тимати и его 19-летняя возлюбленная Валентина Иванова находятся в отношениях больше года. Влюбленные часто публикуют фотографии в соцсетях, где выглядят счастливыми.

Тимати «застукали» в компании незнакомки в ночном клубе столицы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Поговаривают даже, что они хотят пожениться.

Недавно певец вернулся с отдыха на Мальдивах обратно в столицу, где посетил один из ночных клубов без сопровождения возлюбленной.

Однако реперу скучать не пришлось, он был замечен в компании незнакомой девушки, с которой, как пишут журналисты «СтарХита», мужчина танцевал, обнимался и всячески флиртовал.

Звёзды,Тимати,Валентин Иванов,
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