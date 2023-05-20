Кейт Миддлтон надела костюм пасечника в честь Всемирного дня пчел

Супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон попозировала в костюме пасечника по случаю Всемирного дня пчел и обратила таким образом внимание на важную роль насекомых в экосистеме Земли.

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В социальных сетях появился снимок невестки короля Великобритании Карла III, сделанный фотографом Мэттом Портеусом специально в честь Всемирного дня пчел. На фото Миддлтон с сотами в руках и костюме пасечника с улыбкой наблюдает за работой насекомых.

«Пчелы являются жизненно важной частью нашей экосистемы. Всемирный день пчел — это прекрасная возможность повысить информированность о той важной роли, которую эти насекомые играют в сохранении здоровья людей и всей планеты», — говорится в подписи под фотографией.

Слово и Дело