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Кейт Миддлтон надела костюм пасечника в честь Всемирного дня пчел

Супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон попозировала в костюме пасечника по случаю Всемирного дня пчел и обратила таким образом внимание на важную роль насекомых в экосистеме Земли.

Кейт Миддлтон надела костюм пасечника в честь Всемирного дня пчел
© Слово и Дело

В социальных сетях появился снимок невестки короля Великобритании Карла III, сделанный фотографом Мэттом Портеусом специально в честь Всемирного дня пчел. На фото Миддлтон с сотами в руках и костюме пасечника с улыбкой наблюдает за работой насекомых.

«Пчелы являются жизненно важной частью нашей экосистемы. Всемирный день пчел — это прекрасная возможность повысить информированность о той важной роли, которую эти насекомые играют в сохранении здоровья людей и всей планеты», — говорится в подписи под фотографией.

Слово и Дело

Напомним, ранее пользователи Сети обвинили Миддлтон в симуляции игры на фортепиано в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2023».

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