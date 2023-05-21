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3 часа назад

Свадьба с Валентиной отменяется! Тимати засняли в объятиях с другой

Popcake.tv

Только все привыкли, что Тимати состоит в серьезных романтических отношениях с 19-летней фотомоделью Валентиной Ивановой, как вдруг прогремела новость о том, что рэпер обнимался с другой в ночном заведении. Видеороликом поделились коллеги из StarHit, где отчетливо видно, как экс-участник «Фабрики звезд» проводил время с длинноволосой брюнеткой. Девушка постоянно что-то шептала на ухо звезде, а он её с завидной регулярностью прижимал к себе.

Тимати засняли в объятиях с другой
Фото: PopcakePopcake

Незадолго до этого поползли слухи, что Тимати собирается сделать предложение Валентине после года гармоничных отношений. Поклонники подметили, что у девушки появилось кольцо на безымянном пальце после отдыха на Мальдивах. Рэпер не поскупился и выбрал дорогое украшение для любимой! Что же пошло не так?!

Интернет-пользователи уже давно подозревали, что у Валентины и Тимати «на личном» есть проблемы, но они стараются их тщательно скрывать. Парочка частенько появляется вместе на светских мероприятиях, а также радует подписчиков в соцсетях трогательными фотосессиями.

«Свадьбы не будет», «А Валя уже в прошлом, что ли?», «И как это понимать?!», «Упс, неловко вышло», «Скажет, наверное, что просто поклонница, ха-ха», «Пора заканчивать пиар-роман с Валей. Вот и повод появился», — злорадствуют комментаторы.

Звёзды,Тимати,Валентина Иванова,
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