Тимати засняли в объятиях с другой

Только все привыкли, что Тимати состоит в серьезных романтических отношениях с 19-летней фотомоделью Валентиной Ивановой, как вдруг прогремела новость о том, что рэпер обнимался с другой в ночном заведении. Видеороликом поделились коллеги из StarHit, где отчетливо видно, как экс-участник «Фабрики звезд» проводил время с длинноволосой брюнеткой. Девушка постоянно что-то шептала на ухо звезде, а он её с завидной регулярностью прижимал к себе.

Фото: Popcake Popcake

Незадолго до этого поползли слухи, что Тимати собирается сделать предложение Валентине после года гармоничных отношений. Поклонники подметили, что у девушки появилось кольцо на безымянном пальце после отдыха на Мальдивах. Рэпер не поскупился и выбрал дорогое украшение для любимой! Что же пошло не так?!

Интернет-пользователи уже давно подозревали, что у Валентины и Тимати «на личном» есть проблемы, но они стараются их тщательно скрывать. Парочка частенько появляется вместе на светских мероприятиях, а также радует подписчиков в соцсетях трогательными фотосессиями.