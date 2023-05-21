Актер Селиванов продолжил оправдываться за разрушение семьи
Прошлым летом звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов закрутил роман с блогером Александрой Калмыковой. За то, что встречаться с новой возлюбленной он начал будучи в браке, его критикуют до сих пор.
В интервью изданию «Панорама TV» актер пытается оправдываться, как делает это уже в течение года в своих социальных сетях. Там ему постоянно напоминают, что по его поведению не было особо видно, что актер хочет спасти семью.
Однако у Вована из «Реальных пацанов» другой взгляд на ситуацию. Он считает, что комментаторы ничего не понимают и судят его несправедливо. А Калмыкова якобы никак не повлияла на его решение уйти из семьи.