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Актер Селиванов продолжил оправдываться за разрушение семьи

Прошлым летом звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов закрутил роман с блогером Александрой Калмыковой. За то, что встречаться с новой возлюбленной он начал будучи в браке, его критикуют до сих пор.

Актер Селиванов продолжил оправдываться за разрушение семьи
© Слово и дело

В интервью изданию «Панорама TV» актер пытается оправдываться, как делает это уже в течение года в своих социальных сетях. Там ему постоянно напоминают, что по его поведению не было особо видно, что актер хочет спасти семью.

Однако у Вована из «Реальных пацанов» другой взгляд на ситуацию. Он считает, что комментаторы ничего не понимают и судят его несправедливо. А Калмыкова якобы никак не повлияла на его решение уйти из семьи.

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