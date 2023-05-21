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Кристина Орбакайте публично поздравила сына с днем рождения

Певица и актриса Кристина Орбакайте публично поздравила сына, музыканта Никиту Преснякова с днем рождения. Артисту 21 мая исполнилось 32 года.

Орбакайте публично поздравила сына с днем рождения
© Слово и дело

Орбакайте опубликовала в социальных сетях серию фотографий Преснякова. В описании к посту она поздравила наследника с 32-летием.

«С днем рождения, сыночек», — гласит подпись к публикации.

Напомним, музыкант покинул Россию после объявления частичной мобилизации. Теперь он живет и работает за границей.Кроме этого, родину покинула его бабушка, исполнительница Алла Пугачева. В начале мая она приезжала в РФ ради похорон художника-модельера Валентина Юдашкина.

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