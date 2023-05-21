Кристина Орбакайте публично поздравила сына с днем рождения
Певица и актриса Кристина Орбакайте публично поздравила сына, музыканта Никиту Преснякова с днем рождения. Артисту 21 мая исполнилось 32 года.
Орбакайте опубликовала в социальных сетях серию фотографий Преснякова. В описании к посту она поздравила наследника с 32-летием.
«С днем рождения, сыночек», — гласит подпись к публикации.
Напомним, музыкант покинул Россию после объявления частичной мобилизации. Теперь он живет и работает за границей.Кроме этого, родину покинула его бабушка, исполнительница Алла Пугачева. В начале мая она приезжала в РФ ради похорон художника-модельера Валентина Юдашкина.