Ушел из жизни муж певицы Дианы Гурцкой

Несколько часов назад стало известно, что супруг певицы Дианы Гурцкой скоропостижно ушел из жизни. С Петром Кучеренко артистка прожила почти 20 лет, мужчине стало плохо на борту самолета.

Сегодня стало известно, что 46-летний Петр Кучеренко, супруг певицы Дианы Гурцкой, скоропостижно ушел из жизни. 46-летний мужчина занимал пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации и возвращался из рабочей поездки на Кубу. В полете Петру стало плохо, и самолет произвел вынужденную посадку в Минеральных Водах. Местные медики пытались оказать чиновнику помощь, однако оказались бессильны. Смерть Петра Кучеренко подтвердили в Минобрнауки.

Напомним, Диана Гурцкая и Петр Кучеренко познакомились в начале 2000-х по протекции Ирины Хакамады, которая порекомендовала Диане Петра в качестве адвоката. Через некоторое время мужчина начал ухаживать за Гурцой, но она долго отвергала его знаки внимания, чтобы не быть обузой. В 2005 году влюбленные поженились, а в 2007 году у пары родился сын Константин. В одном из интервью артистка признавалась, что хотела бы еще детей.