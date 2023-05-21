Поступки знаменитостей, за которые им было ужасно стыдно

Когда ты знаменит, про твои стыдные поступки знает весь мир, а не только коллеги после корпоратива. Собрали пять случаев, за которые знаменитостям пришлось краснеть перед поклонниками.

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Рассел Кроу

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Даже гладиаторы совершают стыдные поступки. В мае 2005 года полиция Нью-Йорка арестовала актера Рассела Кроу. Причина — происшествие в отеле «Мерсер стрит»: Кроу никак не мог дозвониться жене в Австралию из-за неисправности телефона и в сердцах метнул аппарат в портье. Вслед за этим немедленно последовали два иска против актера — гражданский и уголовный. Конфликт удалось уладить, но сумму компенсации адвокаты разглашать не стали. Кроу извинился перед работником отеля везде, где только мог, в том числе в вечернем шоу Дэвида Леттермана. Произошедшее он объяснил усталостью и действием нескольких порций алкоголя: «Я делал много глупостей в жизни, так что делать еще одну было потрясающе глупо».

Арнольд Шварценеггер

Сейчас про внебрачного сына Арнольда Шварценеггера знает вся планета: 10 лет бодибилдер изменял жене с горничной-мексиканкой Милдред Баэной, результатом этой связи стал мальчик по имени Джозеф. Не сразу, но Шварценеггер признал ребенка, что стоило ему расставания с супругой после 25 лет брака. В своей биографической книге «Вспомнить все: невероятно правдивая история моей жизни» актер объясняет отношения с домработницей собственной глупостью. Однако Джозефа он любит и регулярно с ним общается. К слову, парень единственный из всех детей Арнольда, кому передалось увлечение бодибилдингом.

Артем Дзюба

К счастью, в случае с Артемом Дзюбой дело не дошло до развода. В марте 2015 года на сборах перед выездным матчем с командой Черногории в объективы папарацци попал явно недружеский поцелуй футболиста с телеведущей Марией Орзул. История вышла резонансная и неудобная для всех участников, однако жена Кристина смогла простить мужа. «Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой... И она меня услышала. Нам удалось все сохранить», — сказал Дзюба в интервью Championat.

Даниил Медведев

Даниил Медведев показывает на теннисном корте такие страсти, каких не дождешься от иных спортсменов на ринге или футбольном поле: то раскрошит ракетку на щепки, то полезет в драку. В 2016 году Медведева сняли с челленджа в Саванне, США, за неспортивное поведение. Он крикнул судье: «Я знаю, он [соперник Медведева Дональд Янг] ваш друг, я уверен в этом». Многие приняли это за намек на одинаковый цвет кожи американского теннисиста и рефери. «Я понятия не имею, почему все мои демоны выходят наружу, когда я играю в теннис. Мне очень стыдно за это, потому что я понимаю, насколько это ужасно выглядит, но просто ничего не могу с собой поделать. Я работаю во Франции с психологом, мы понимаем, что нужно делать, чтобы я был спокойнее», — признался теннисист на одной из пресс-конференций.

Дима Билан