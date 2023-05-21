Певица Валерия показала, как готовит с внучкой Селин печенье

Народная артистка России, 55-летняя эстрадная певица Валерия 1 января 2021 года стала бабушкой. Исполнительница песни «Часики» показала, как проводит время вместе со своей внучкой Селин.

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Артистка опубликовала в социальных сетях видеозапись, на кадрах которой запечатлен процесс приготовления печенья. Как выяснилось, внучка старается не отставать от звездной бабушки и принимает в домашних хлопотах непосредственное участие.

«Мы с нашей любименькой вырезаем формочками печенье. Хозяюшка растет», — подписала певица свою публикацию.