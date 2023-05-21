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Актриса Сельма Блэр сообщила, что сотрудничает с фондом по борьбе с рассеянным склерозом

Актриса Сельма Блэр рассказала, что начала сотрудничать с фондом по борьбе с рассеянным склерозом. Об этом пишет Fox News.

Сельма Блэр сообщила, что сотрудничает с благотворительным фондом
© Газета.ру

После того, как у Блэр обнаружили рассеянный склероз, она присоединилась к некоммерческой организации Race to Erase MS, занимающейся продвижением вариантов лечения для пациентов и поиском лекарства. Диагноз актрисе поставили в 2018 году. У Блэр 40 лет не диагностировали болезнь, несмотря на симптомы.

«Для нее это было непросто, но посмотреть, где она находится сегодня, и что она действительно прошла через все это лечение. Блэр была на «Танцах со звездами». Большинство людей, какими бы молодыми и подвижными ни были, никогда не смогли бы сниматься в «Танцах со звездами» с диагнозом рассеянный склероз», — отметила основательница Race to Erase MS Нэнси Дэвис.

Дэвис основала благотворительную организацию в 1993 году после того, как у нее самой был диагностирован рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, которое повреждает нервы, что мешает сигналам мозга, достигающим определенных частей тела.

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