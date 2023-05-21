Сельма Блэр сообщила, что сотрудничает с благотворительным фондом

«Для нее это было непросто, но посмотреть, где она находится сегодня, и что она действительно прошла через все это лечение. Блэр была на «Танцах со звездами». Большинство людей, какими бы молодыми и подвижными ни были, никогда не смогли бы сниматься в «Танцах со звездами» с диагнозом рассеянный склероз», — отметила основательница Race to Erase MS Нэнси Дэвис.