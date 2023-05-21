Зачем в море сумочка? Яна Рудковская удивила пляжным комплектом
Продюсер Яна Рудковская, отдыхая на Мальдивах, не могла пропустить снимки в купальнике на фоне побережья. Однако пляжный лук вызвал у публики недоумение: зачем в море маленькая сумочка?
Продюсер Яна Рудковская — одна из самых богатых и влиятельных женщин российского шоу-бизнеса, она умеет зарабатывать на всем, даже на собственных детях. Сын Саша Плющенко в своем возрасте уже может похвастаться многомиллионным счетом, а его прозвище «Гном Гномыч» запатентовано.
Отправившись с семьей на Мальдивы, знаменитость прихватила с собой купальники, чтобы похвастаться не только стильными луками, но и своей фигурой.
Несколько часов назад звездная блондинка опубликовала несколько кадров, которые сделала на фоне безоблачного неба и невероятной красоты океана. Яна облачилась в слитный купальный костюм цвета кофе с молокой, который выгодно подчеркнул ее изгибы и стройные ноги. Не зря Рудковская ограничивает себя в питании — результату позавидуют многие женщины. Купальник публике понравился, однако сумочку многие не оценили. Для чего она, если стоишь почти по колено в воде? Никто не понял, а сама Яна не объяснила.