Зачем в море сумочка? Яна Рудковская удивила пляжным комплектом

Продюсер Яна Рудковская, отдыхая на Мальдивах, не могла пропустить снимки в купальнике на фоне побережья. Однако пляжный лук вызвал у публики недоумение: зачем в море маленькая сумочка?

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Продюсер Яна Рудковская — одна из самых богатых и влиятельных женщин российского шоу-бизнеса, она умеет зарабатывать на всем, даже на собственных детях. Сын Саша Плющенко в своем возрасте уже может похвастаться многомиллионным счетом, а его прозвище «Гном Гномыч» запатентовано.

Отправившись с семьей на Мальдивы, знаменитость прихватила с собой купальники, чтобы похвастаться не только стильными луками, но и своей фигурой.