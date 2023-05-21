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В Сети раскритиковали Тома Холланда, который повел себя не по-джентльменски во время прогулки с Зендеей

Ловкость Человека-паука Том Холланд, похоже, оставляет на съемочной площадке. По крайней мере, если верить новым снимкам папарацци, которые подловили британского актера в Венеции в компании возлюбленной Зендеи. Парочка садилась в водное такси у пятизвездочного отеля The Gritti Palace — казалось бы, отличный момент для какого-нибудь романтического жеста. Но у Тома даже с общепринятыми правилами хорошего тона вышла промашка.

В Сети раскритиковали Тома Холланда
© Super.ru

26-летний актер лихо запрыгнул на борт плавстредства, не озаботившись тем, чтобы для начала помочь своей возлюбленной. Хотя с учетом того, что Зендея была в длинном обтягивающем платье с нескромным разрезом до бедра, поддержка и опора ей явно бы не помешала. К счастью, сотрудники отеля и персонал водного такси с готовностью протянули звезде руку помощи.

Естественно, в комментарии к этой новости на портале Daily Mail тут же набежали фанаты звезды «Эйфории» и «Дюны», которые давно уверены: малыш Том статной Зендее не пара.

«Ну что вы на него набросились, ему просто роста не хватило», — ерничает один фолловер.

«Он выглядит как 9-летний мальчик, запертый в теле 9-летней девочки», — откровенно издевается второй.

«Мог бы и вперед пропустить девушку», — подсказывает третий.

«Что вообще случилось с хорошими манерами?» — задает риторический вопрос четвертый.

«Еще одно доказательство, что этот роман — сплошная показуха: с любимой себя так не ведут», — уверен пятый.

Эх, Том, Том! Мы тоже не ожидали от тебя такой грубой промашки. Бери пример со своего коллеги Бена Аффлека — тот ухаживает за своей любимой женщиной, даже если дело происходит в разгар ссоры.

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