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1 час назад

Алена Водонаева назвала новую жену Канье Уэста "очень обаятельной и сексуальной"

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале поделилась мнением о новой супруге Канье Уэста.

Водонаева назвала новую жену Уэста "очень обаятельной и сексуальной"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Водонаева призналась, что жена Уэста Бьянка Сенсори оставила о себе приятное впечатление.

«Жена Канье такая милая в общении. Бьянка очень обаятельная и сексуальная. Понимаем этого добряка», — написала телеведущая в личном блоге.

В начале года стало известно, что Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сенсори. По данным СМИ, официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его новая жена носят обручальные кольца. Спустя несколько дней журналисты рассказали, что после тайной свадьбы Уэст и Сенсори улетели на медовый месяц на шикарный курорт Амангири, расположенный в американском штате Юта. Сами молодожены до сих пор никак не прокомментировали свои отношения, несмотря на то, Канье недавно выпустил песню под названием Censori Overload.

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