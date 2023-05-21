Шейк в платье с дерзким декольте подогрела слухи о романе с ДиКаприо

Ирина Шейк в платье с дерзким декольте подогрела слухи о романе с Леонардо ДиКаприо: как отреагировал актер
Накануне в Каннах триумфально прошла премьера «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Первыми увидеть новый фильм живого классика поспешили десятки звезд — от Кейт Бланшетт до Наоми Кэмпбелл. Одно из главных событий фестиваля никак не смогла пропустить и Ирина Шейк. Российская супермодель, которая в последнее время предпочитает либо строгие маскулинные, либо провокационные гиперсексуальные образы, удивила всех, выбрав романтичное и очень женственное кутюрное платье принцессы от Armani. Впрочем, Ирина не была бы самой собой, если бы не добавила перца и не продемонстрировала внушительное декольте, которое совершенно справедливо решила не закрывать никакими украшениями.
Своим появлением на красной дорожке красотка подогрела слухи о романе с Леонардо ДиКаприо — исполнителем главной роли в фильме. Впервые о возможных отношениях двух звезд заговорили еще в середине апреля: тогда папарацци подловили актера и модель в Калифорнии — на одной из вечеринок во время фестиваля Coachella. И вот, казалось бы, подвернулся отличный шанс подтвердить догадки сплетников — ну или решительно их опровергнуть.
Увы, никакой конкретики фанаты не дождались и на этот раз. Лео на модель не отвлекался и в слегка лирическом настроении позировал вместе с другими героями вечера — Мартином Скорсезе и Робертом Де Ниро, который в свои 79 лет в седьмой раз стал отцом. 48-летнему ДиКаприо на семейном поприще похвастаться пока нечем, зато «Убийцы цветочной луны» — это уже седьмое совместное детище ДиКаприо и Скорсезе. Согласитесь, тоже неплохо!
Что ж, мы, конечно, будем следить за развитием событий, но все же подозреваем, что наша звезда любителю юных моделей не пара. У Лео даже с 28-летней Джиджи Хадид отношения никак не сложатся, что уж говорить про умудренную опытом 37-летнюю Иру? Но как бы то ни было, не можем не отметить, что выглядит актер просто отлично. Не то что его коллега и приятель Джонни Депп, чье триумфальное возращение на каннскую красную дорожку омрачила одна очень неприятная деталь.