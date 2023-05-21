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Блогерша Блиновская попросила у подписчиков денег на адвоката и налоги

Она отметила, что не имеет права сдаться. Также Блиновская отметила, что она, прежде всего, девочка, и ей тоже бывает нужна поддержка и помощь. В данный момент необходимо оплатить адвокатов и начать выплаты по налогам.

Блогерша Блиновская попросила у подписчиков денег на адвоката и налоги
© runews24.ru

Также блогерша оставила реквизиты своего помощника.

Ранее Блиновской запретили выходить в интернет. После появления первых сообщений в ее Telegram-канале ФСИН начала проверку в отношении блогерши на предмет нарушения условий домашнего ареста. Если выяснится, что она сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.

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