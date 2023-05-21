Настоящая идиллия! Наталия Антонова показала редкое фото с мужем

Актриса Наталия Антонова с радостью делится полезными советами со своими поклонниками, а вот личное показывает нечасто. Однако в честь годовщины знакомства с супругом опубликовала совместное с ним фото и дала совет женщинам.

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Публику очень интересует не только творческая жизнь кумиров, но и личная — и это та цена, которую принято платить за популярность. Фанаты часто обсуждают внешность, вес, стиль питания и, конечно же, семейное положение и детей знаменитостей, которые не всегда могут избежать популярности родителей.

Актриса Наталия Антонова — звезда, которая приковывает к себе внимание. Еще бы — 49-летняя артистка отлично выглядит, хотя постоянно печет пироги и готовит прочие десерты, может похвастаться отличной карьерой и счастливой семейной жизнью.

В день знакомства с супругом, Николаем Семеновым, артистка поделилась редким семейным фото. Наталия рассказала, что 21 мая — также день свадьбы и 18 лет семье. В один день и так много событий. Еще артистка дала совет всем женщинам:

«Слушайте мужа своего».

Глядя на эту идиллию, многим захотелось воспользоваться рекомендацией.

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