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Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в оголяющем тело наряде

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Ирина Шейк показала тело на Каннском фестивале
© @irinashayk

37-летняя знаменитость выбрала для мероприятия оголяющий тело наряд. Изделие состояло из облегающей юбки длины макси с молнией на низкой посадке и топа, бретели которого оформлены крест-накрест.

На размещенных снимках видно, что наряд выполнен из кожи. Манекенщица дополнила свой образ серебряным ожерельем в форме птицы с сияющем камнем посередине.

Lenta.ru

Что касается макияжа, то визажисты решили сделать акцент на естественность и нанесли на лицо Шейк бледно-розовые румяна. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их назад.

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