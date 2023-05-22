Ирина Шейк показала тело на Каннском фестивале

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

© @irinashayk

37-летняя знаменитость выбрала для мероприятия оголяющий тело наряд. Изделие состояло из облегающей юбки длины макси с молнией на низкой посадке и топа, бретели которого оформлены крест-накрест.

На размещенных снимках видно, что наряд выполнен из кожи. Манекенщица дополнила свой образ серебряным ожерельем в форме птицы с сияющем камнем посередине.

Lenta.ru