Дерзко и красиво: Алика Смехова показала образ для смелых женщин

Носить яркие оттенки — особое искусство, и женщины с возрастом считают, что время для них ушло. Однако актриса Алика Смехова развенчиваем мифы, ведь она умеет сочетать броские цвета и выглядит при этом сногсшибательно!

Фото: Eva.ru Eva.ru

55-летняя актриса Алика Смехова старается быть честной со своими подписчиками — она отвергает все виды накруток в социальных сетях и ведет страницы сама, откровенно рассказывает о жизни и часто публикует фотографии без обработки, не используя фотошоп и другие редакторы.

Алика на своем примере доказывает, что возраст — не помеха насыщенной светской и творческой жизни, а еще — яркой одежде и модных луках. На днях звезда показала образ, который выбрала для дня рождения подруги.