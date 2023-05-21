Дерзко и красиво: Алика Смехова показала образ для смелых женщин

Носить яркие оттенки — особое искусство, и женщины с возрастом считают, что время для них ушло. Однако актриса Алика Смехова развенчиваем мифы, ведь она умеет сочетать броские цвета и выглядит при этом сногсшибательно!
55-летняя актриса Алика Смехова старается быть честной со своими подписчиками — она отвергает все виды накруток в социальных сетях и ведет страницы сама, откровенно рассказывает о жизни и часто публикует фотографии без обработки, не используя фотошоп и другие редакторы.
Алика на своем примере доказывает, что возраст — не помеха насыщенной светской и творческой жизни, а еще — яркой одежде и модных луках. На днях звезда показала образ, который выбрала для дня рождения подруги.
Актриса предстала в одежде, которую не всякая 20-летняя женщина рискнет надеть. Яркое салатовое платье-комбинация, которого боятся многие модницы, выгодно подчеркнуло плавные изгибы Смеховой, а ярко розовый жакет завершил образ. Сочно, модно, дерзко — такие слова подобрали фанаты Смеховой, многие честно признались, что вряд ли рискнут так комбинировать неоновые цвета, однако будут брать пример с Алики. Почему бы не попробовать, когда на улице лето? А возраст — это всего лишь цифра в паспорте.