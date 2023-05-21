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"Мисс монобровь" София Хаджипантели появилась на Каннском кинофестивале

Кипрско-греческая модель с монобровью София Хаджипантели посетила 76-й Каннский кинофестиваль. Об этом пишет Daily Mail.

"Мисс монобровь" появилась на Каннском кинофестивале
© globallookpress.com

25-летняя София Хаджипантели пришла на премьеру триллера "Убийцы цветочной луны". Режиссер этой картины — Мартин Скорсезе, главные роли исполнили Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.

Модель вышла на красную ковровую дорожку в платье в пол, которое расшито стразами. Грудь подчеркнуло глубокое декольте, а руки украсили перчатки.

Актриса Натали Портман появилась в Каннах в копии платья Dior 1949 года

Известность Хаджипантели связана в том числе с растительностью на лице. За необычную внешность она получила прозвище "Мисс монобровь". Она работала с журналами Vogue, Elle, Harper's Bazaar, New York Times и Vanity Fair и брендами Chanel, Jean Paul Gaultier и Fenty Beauty.

Ранее "Рамблер" показывал самые яркие образы Каннского кинофестиваля.

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