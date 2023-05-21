"Мисс монобровь" появилась на Каннском кинофестивале

Модель вышла на красную ковровую дорожку в платье в пол, которое расшито стразами. Грудь подчеркнуло глубокое декольте, а руки украсили перчатки.

Известность Хаджипантели связана в том числе с растительностью на лице. За необычную внешность она получила прозвище "Мисс монобровь". Она работала с журналами Vogue, Elle, Harper's Bazaar, New York Times и Vanity Fair и брендами Chanel, Jean Paul Gaultier и Fenty Beauty.