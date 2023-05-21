Майли Сайрус отреагировала на свой конфуз с оголенной грудью

«Мой наряд не продержался долго, потому что цепь на спине лопнула, я еле успела его поймать. Но что за живой концерт на телевидении без неожиданностей? Прямая трансляция — это как прогулка по канату. Все хотят видеть, как ты болтаешься, но не хотят, чтобы ты падала», — пошутила инфлюэнсер на видео.