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Гоген Солнцев предположил, почему супруга Гурцкой Кучеренко не удалось спасти

Шоумен Гоген Солнцев предположил, почему супруга певицы Дианы Гурцкой, замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко не удалось спасти. Чиновник скончался 20 мая.

Гоген Солнцев предположил, почему супруга Гурцкой не удалось спасти
© Слово и Дело

По словам шоумена, в условиях полета на самолете оказание медицинской помощи затрудняется в несколько раз. Кроме того, что быстро посадить лайнер физически не могли, могло сыграть то, что Кучеренко, вероятно, стало плохо из-за солнца на Кубе.

«Думаю, что климатические особенности в случае с Петром сыграли свою роковую роль. В мелочах ведь даже могло быть дело. Воды недостаточно попил, головной убор не надел при палящем солнце. Может, это все наложилось и в полете случилась такая трагедия», — рассказал он «МК».

Напомним, что Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни. Чиновнику стало внезапно плохо во время возвращения в Россию из командировки на Кубе. Точная причина смерти неизвестна.

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