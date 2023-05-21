Гоген Солнцев предположил, почему супруга Гурцкой не удалось спасти

Гоген Солнцев предположил, почему супруга Гурцкой Кучеренко не удалось спасти
Шоумен Гоген Солнцев предположил, почему супруга певицы Дианы Гурцкой, замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко не удалось спасти. Чиновник скончался 20 мая.
По словам шоумена, в условиях полета на самолете оказание медицинской помощи затрудняется в несколько раз. Кроме того, что быстро посадить лайнер физически не могли, могло сыграть то, что Кучеренко, вероятно, стало плохо из-за солнца на Кубе.
«Думаю, что климатические особенности в случае с Петром сыграли свою роковую роль. В мелочах ведь даже могло быть дело. Воды недостаточно попил, головной убор не надел при палящем солнце. Может, это все наложилось и в полете случилась такая трагедия», — рассказал он «МК».
Напомним, что Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни. Чиновнику стало внезапно плохо во время возвращения в Россию из командировки на Кубе. Точная причина смерти неизвестна.