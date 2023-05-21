Гоген Солнцев предположил, почему супруга Гурцкой не удалось спасти

«Думаю, что климатические особенности в случае с Петром сыграли свою роковую роль. В мелочах ведь даже могло быть дело. Воды недостаточно попил, головной убор не надел при палящем солнце. Может, это все наложилось и в полете случилась такая трагедия», — рассказал он «МК».