$79.91-0.1386.28-0.22

Ольга Орлова улетела на Мальдивы без дочери

Отдыхать на Мальдивы вместе с мужем без трехмесячной дочери отправилась певица и телеведущая Ольга Орлова. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ольга Орлова улетела на Мальдивы без дочери
© РИА Новости

«Поехали родители в романтическое путешествие… Будем скучать по малышке», — написала звезда в личном блоге.

Она также опубликовала фото из самолета. Чета остановилась в люксовом пятизвездочном отеле на атолле Северный Мале.

Ранее Орлова раскрыла трудности оформления материнского капитала. «Если бы не мои подписчики, я бы так и думала, что маткапитал дают только за "новых детей", а "старые" не в счет», — призналась она. Старший сын знаменитости родился в 2001 году, поэтому Орлова обратилась за перерасчетом. По закону ей полагается доплата в 200 тысяч рублей за первого ребенка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий