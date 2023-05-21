Ольга Орлова улетела на Мальдивы без дочери

Отдыхать на Мальдивы вместе с мужем без трехмесячной дочери отправилась певица и телеведущая Ольга Орлова . Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее Орлова раскрыла трудности оформления материнского капитала. «Если бы не мои подписчики, я бы так и думала, что маткапитал дают только за "новых детей", а "старые" не в счет», — призналась она. Старший сын знаменитости родился в 2001 году, поэтому Орлова обратилась за перерасчетом. По закону ей полагается доплата в 200 тысяч рублей за первого ребенка.