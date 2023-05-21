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1 час назад

Пелагея расплакалась во время концерта из-за зрителей: что случилось?

Super.ru

За что мы любим во всех смыслах самую народную исполнительницу страны Пелагею? За доброе и открытое сердце, конечно же! Это не считая таланта и красоты, которые подразумеваются сами собой. Певица никогда не скрывает своих эмоций — вот и на одном из недавних концертов она расплакалась. А все из-за трогательного флешмоба в зрительном зале. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Пелагея расплакалась во время концерта из-за зрителей: что случилось?
Фото: Super.ruSuper.ru

Во время исполнения песни «Ох, болит» зрители подняли листочки с сердечками и надписями «Паша навсегда в наших сердцах». Дело в том, что в прошлом году в возрасте 36 лет умер бэк-вокалист группы «Пелагея» Павел Дешура. Причина — «полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания». Павел принимал участие в записи всех альбомов и синглов коллектива.

Пока мы смотрели это видео, сами чуть не прослезились. Приятно, что у Пелагеи такие чуткие и внимательные фанаты. А еще у нее, кстати, очаровательная дочка, которой в этом году исполнилось шесть лет.

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