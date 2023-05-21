Пелагея расплакалась во время концерта из-за зрителей: что случилось?

За что мы любим во всех смыслах самую народную исполнительницу страны Пелагею? За доброе и открытое сердце, конечно же! Это не считая таланта и красоты, которые подразумеваются сами собой. Певица никогда не скрывает своих эмоций — вот и на одном из недавних концертов она расплакалась. А все из-за трогательного флешмоба в зрительном зале. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Фото: Super.ru Super.ru

Во время исполнения песни «Ох, болит» зрители подняли листочки с сердечками и надписями «Паша навсегда в наших сердцах». Дело в том, что в прошлом году в возрасте 36 лет умер бэк-вокалист группы «Пелагея» Павел Дешура. Причина — «полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания». Павел принимал участие в записи всех альбомов и синглов коллектива.