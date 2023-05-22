Американская модель Эмили Ратаковски поделилась откровенными фото в бикини собственного бренда Inamorata и порадовала фанатов.

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Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 32-летняя знаменитость позирует в раздельном купальнике красного цвета, стоя в душе. При этом на кадрах видно, что изделие оформлено серебристыми подвесками в виде сердец и крестов.

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